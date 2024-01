NVIDIA RTX Remix entra in open beta: è una rivoluzione per il modding!

Il palco del CES è stato quello dell'annuncio delle NVIDIA RTX 40 SUPER, ma ridurre la presenza del Team Verde al solo hardware sarebbe una semplificazione eccessiva. Al contrario, insieme alle ultime novità per il G-SYNC e per GeForce Now, NVIDIA ha annunciato la beta di RTX Remix, il suo tool per i modder che entrerà presto in open beta.

Con una press release, la compagnia di Santa Clara ha svelato che NVIDIA RTX Remix arriverà il 22 gennaio in versione open beta. Dopo una sperimentazione limitata ad un ridotto numero di utenti e di sviluppatori, dunque, il tool del Team Verde diventa ora disponibile per tutti i modder (anche se non ancora in versione stabile), permettendo così lo sviluppo di mod capaci di implementare il ray-tracing su videogiochi "vecchi", compatibili con DirectX 8 e 9.

Per spiegare meglio il funzionamento di RTX Remix, NVIDIA ha diffuso un trailer di Half-Life 2 RTX, una mod realizzata con il tool dell'azienda di Santa Clara che promette di portare il Ray-Tracing anche su Half-Life 2 (insieme ad una pletora di altri miglioramenti grafici e di asset rinnovati, ovviamente). L'avvio dell'open beta di RTX Remix, dunque, potrebbe segnare una svolta senza precedenti nella community delle mod per PC.

Finora, infatti, RTX Remix è rimasto limitato a pochi progetti, sviluppati internamente a NVIDIA o da sviluppatori sponsorizzati dall'azienda stessa: è questo, per esempio, il caso di Portal RTX e di Portal Prelude RTX, svelati lo scorso anno dal Team Verde. Dopo una fase di testing interno piuttosto lunga (e, a quanto pare, di grande successo), RTX Remix diventerà presto disponibile per chiunque desideri utilizzarlo.

La novità principale del tool è che esso permette di "rimasterizzare" i giochi DirectX 8 e 9 in poco tempo, offrendo una soluzione utilissima sia per i modder che per gli sviluppatori: tra le funzionalità garantite da RTX Remix, infatti, abbiamo la possibilità di importare in pochi click tutti gli asset e le texture di un vecchio videogioco e di migliorarli automaticamente con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale. Il piatto forte, però, resta la conversione automatica dei sistemi di illuminazione di scorsa generazione in sistemi pienamente compatibili con il Ray-Tracing.