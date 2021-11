NVIDIA RTX Serie 30 Founders Edition di nuovo disponibili: ecco dove!

Dopo l'ottimo e improvviso drop di GPU NVIDIA RTX Serie 30 di qualche giorno fa, anche oggi il team verde ha preparato una nuova ondata di schede video Founders Edition per gli utenti italiani.

Nonostante nel mondo imperversi ancora un terribile shortage di materie prime, i produttori stanno davvero facendo il possibile per soddisfare la domanda, ai massimi storici per il settore, che ha decretato volumi di vendite elevatissimi negli ultimi trimestri, come testimoniano i risultati finanziari di NVIDIA e AMD di giugno.

Se ancora non siete riusciti a trovare la vostra scheda video per l'attuale generazione, sia per gaming che per produttività, NVIDIA sembra aver riaperto le danze sul sito ufficiale. Si tratta, nello specifico, delle schede video con architettura Ampere che rispondono all'attuale lineup NVIDIA GeForce RTX Serie 30, quindi dalla RTX 3060 Ti alla RTX 3090. Assente, invece, la RTX 3060 che non ha una versione Founders Edition.

Le vendite sono già partite con le prime disponibilità scaglionate per RTX 3060 Ti e RTX 3080 ma è possibile che presto arrivino anche altri drop riguardanti gli altri modelli, a prezzo di listino. Troverete il link agli store con disponibilità sulla pagina ufficiale di NVIDIA. Ricordiamo inoltre che attualmente sul mercato le schede video di nuova immissione dovrebbero appartenere alla sottofamiglia LHR, vale a dire le varianti con limitatore dell'hashrate e dunque delle prestazioni nel mining. Non esiste, però, alcuna certezza a riguardo sulle schede video antecedenti alla RTX 3060 e RTX 3080 Ti, a meno che non venga esplicitamente menzionata la sigla LHR nell'inserzione.



Anche se al momento risulta tutto esaurito, consigliamo di rimanere con gli occhi aperti perché potrebbe trattarsi di un drop graduale, come già spiegato in precedenza.