NVIDIA RTX Serie 3000, Asus ammette che le forniture di GPU sono diminuite

Abbiamo già parlato dell'attuale situazione del mercato dell'hardware nel nostro approfondimento dedicato allo shortage globale. Per quanto non ci si aspettasse una ripresa in tempi brevi, le speranze erano riposte nei produttori e nei loro sforzi, ma a quanto pare alcune di queste aspettative dovranno essere disattese.

Nel corso di un evento riservato agli investitori, Asus non ha parlato soltanto del Q1 2021 e delle vendite, ma ha anche esposto delle proiezioni circa la produzione, e quindi la vendita, nell'immediato futuro, prospettando un calo del 5-10% rispetto al Q4 2020.

A quanto pare, queste proiezioni coinvolgono in particolar modo NVIDIA. Stando alle parole del co-CEO di Asus, S. Y. Hsu, "Sulla questione delle schede grafiche, attualmente il problema principale è la riduzione delle spedizioni di NVIDIA, quindi abbiamo dei vincoli di fornitura, e poiché ci mancano le scorte, i prezzi stanno aumentando. Tutti stanno lottando per ottenere unità".

Purtroppo Mr. Hsu ha anche confermato che è difficile fare proiezioni circa la durata di questa situazione ma ha attribuito, secondo quanto riportato dalla fonte, parte delle responsabilità ai fornitori partner di NVIDIA, come Samsung e a tal proposito ha affermato che "al momento possiamo ipotizzare che le forniture a monte non siano state regolari e questo ha portato a una carenza così critica".

Già a gennaio Asus aveva annunciato che avrebbe operato un aumento sui prezzi di tutta l'offerta, dalle schede madri alle schede video, per via di un incremento dei costi di produzione. A questo punto non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi, nella speranza che questa pazza parentesi del mercato possa chiudersi quanto prima.