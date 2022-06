NVIDIA RTX Serie 40, ecco le possibili date di lancio: c'è la RTX 4060!

Mentre il team verde è alle prese con le esplosive uscite di GeForce NOW di giugno 2022, continuano a tenere banco i rumor e le indiscrezioni sulle schede video RTX di prossima generazione in uscita nel 2022.

In particolare, l'attenzione negli ultimi giorni si è spostata proprio sul presunto posticipo al lancio delle NVIDIA RTX Serie 40 in una non meglio definita parentesi a partire dalla fine di quest'anno.

Come se non bastasse, sempre nelle ultime settimane è stata diffusa una lista con quello che dovrebbe essere, salvo sorprese, l'ordine di uscita della nuova lineup, con la RTX 4090 in testa, seguita in ordine proprio dalla 4080 e dalla 4070.

Oggi, nuovi rumor riportati dai ragazzi di WCCFTech confermano questa combinazione di informazioni, ribadendo che il lancio dovrebbe iniziare nel Q4 2022 e sconfinare addirittura al CES 2023. In particolare:

RTX 4090 - Ottobre 2022

RTX 4080 - Novembre 2022

RTX 4070 - Dicembre 2022

RTX 4060 - Gennaio 2023 (CES)

Stando a questa nuova calendarizzazione, quindi, non dovrebbero esserci annunci anticipati nel corso dell'estate e, più in generale, nel Q3 2022. Tuttavia, queste date non escludono che NVIDIA possa adottare la stessa strategia utilizzata con Ampere, il cui reveal avvenne simultaneamente per le tre flagship, vale a dire RTX 3070, 3080 e 3080, salvo poi scaglionarne l'arrivo sul mercato, con la RTX 3080 arrivata sugli scaffali solo alla fine del settembre 2020.