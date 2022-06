NVIDIA: con le RTX Serie 40 vedremo la prima Founders a tre ventole?

Se gran parte delle voci di corridoio sulla prossima generazione di schede video NVIDIA si concentra sulle prestazioni, con un possibile stacco generazionale della RTX 4090 che potrebbe arrivare a ben due RTX 3090, in pochi si sono concentrati sul design.

In effetti, le prime foto delle RTX 4090 Founders Edition mostravano ben poche novità rispetto alla generazione Ampere, eliminando gran parte dello spazio di manovra per l'immaginazione.

Ebbene, stando alle ultime affermazioni del solito kopite7kimi, il design reference per la AD102 prevede la dissipazione a tripla ventola. Come suggeriscono i ragazzi di Videocardz, questo non significa che tutte le schede basate sul chip AD102 presenteranno un design a tripla ventola, lasciando questa possibilità alla sola 4090 Ti.

C'è da dire che le immagini emerse in rete nelle scorse settimane erano relative proprio alla RTX 4090 Ti, perciò sicuramente una delle due notizie sarebbe da escludere, perlomeno per quel che riguarda le schede video Founders Edition, anche se in molti sembrano dare maggior credito alle indiscrezioni diffuse dal noto insider.

In tutto ciò, mentre il calendario di questa prima parte dell'anno procede a ritmo spedito, sembra ormai quasi certo che le RTX 40 di NVIDIA arriveranno solo a fine 2022 e non durante l'estate come inizialmente suggerito da alcune fonti.