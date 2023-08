NVIDIA RTX Serie 50, cambia tutto già dal nome: diremo addio a una GPU

Mentre le prime indiscrezioni parlano di un bus gigantesco per le memorie della RTX 5090, la prossima generazione di NVIDIA continua a essere avvolta nel mistero per gran parte delle sue specifiche, ma con ogni probabilità ci sarà un importante cambio di passo rispetto ad Ada Lovelace.

Riconosciute ormai universalmente come schede video dedite all'efficienza energetica, le RTX Serie 40 non hanno entusiasmato tutti per performance ma sicuramente hanno stupito per il carico tecnologico messo sul piatto da NVIDIA con il pacchetto DLSS3 che include la super risoluzione del DLSS 3, NVIDIA Reflex e Frame Generation.

Tuttavia, con la Serie RTX 50 i cambiamenti saranno tanti, a partire dal nome. Nelle ultime ore, in rete sono spuntati dei rumor relativi proprio al naming delle GPU che si nasconderanno sotto la scocca di queste schede video. Il primo "addio" sarà al posizionamento intermedio "X04", che attualmente è occupato dalla AD104. Una scelta peculiare, dal momento che attualmente tale numerazione si estrinseca in proposte come la RTX 4070, la RTX 4070 Ti e la potente RTX 4080. Ciò non significa, però, che non ci saranno classe 70 e classe 80 nella nuova lineup, ma le GPU saranno di più e più stratificate.

A ogni modo, tale rumor trova conferma anche nelle parole di kopite7kimi, noto tipster che nelle ultime ore ha spiegato che la prossima lineup comprenderà i chip "GB202, GB203, GB205, GB206, GB207".

Da notare, tra l'altro, il prefisso GB, che suggerisce indirettamente anche il possibile nome dell'architettura, vale a dire Blackwell e non Ada-Next. Per sapere come andrà a finire, tuttavia, potrebbe essere necessario più tempo del previsto, dato che secondo alcune fonti NVIDIA potrebbe rinviare le RTX Serie 50 al 2025.