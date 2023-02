NVIDIA RTX Video Super Resolution è qui: video in HD anche senza fibra?

Dopo averne preparato il lancio per mesi e aggiunto il supporto a RTX Video Super Resolution su Edge e Chrome, NVIDIA ha finalmente rilasciato il suo attesissimo strumento di upscaling per i video mediante aggiornamento driver, con compatibilità che non si ferma all'attuale generazione.

L'aggiornamento, infatti, riguarda sia le neonate RTX Serie 40 che la precedente lineup, rappresentata dalle RTX Serie 30. Questo tool consentirà di effettuare un upscaling dei contenuti video in riproduzione sul proprio PC tramite Deep Learning, un po' come accade con il DLSS nei titoli che lo supportano, andando ad aumentare la risoluzione rispetto alla fonte colmando i pixel "mancanti" tramite ricostruzione mediata dal modello del team verde.

Per il rotto della cuffia, quindi, NVIDIA è riuscita a mantenere pienamente la sua promessa di rilasciarlo entro il mese di febbraio 2023, accontentando i fan che non vedevano l'ora di provare questa novità sulle proprie macchine da gioco e intrattenimento.

Per ottenere RTX Video Super Resolution basterà aggiornare i driver NVIDIA Game Ready alla versione 531.18 e, dopo aver eseguito l'installazione, aprire NVIDIA Control Panel. Potrete trovare la nuova opzione nella categoria Video, alla voce Regola le impostazioni dell'immagine video, in un nuovo box dedicato.

Per attivare l'opzione dovrete spuntare Super Resolution e dare "Applica" in basso a destra, ma non è finita qui: infatti, potrete anche gestire la qualità che desiderate ottenere da questo upscaling, indicata nella tendina in basso con i numeri da 1 a 4, dove 4 rappresenta la migliore qualità possibile e, quindi, anche il maggior dispendio di risorse lato GPU.



A beneficiarne maggiormente saranno quegli utenti dotati di una scheda video delle ultime due generazioni che si trovano in contesti di copertura di rete particolarmente complicate, andando a innalzare la propria esperienza di visione sui contenuti delle più popolari piattaforme di streaming video accessibili da browser Chrome ed Edge.

Si tratta di una novità molto interessante e sicuramente di un'arma in più per gli affezionati del team verde, che va ad aggiungersi a un'altra ottima notizia per i giocatori, dato che presto sarà più facile aggiornare il DLSS alla versione più recente e performante.