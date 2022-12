NVIDIA, salta fuori una misteriosa RTX 3070 Ti da 16 GB: ecco le foto

Ormai anche la stessa NVIDIA sembra aver dissipato i pochi dubbi rimasti: le specifiche della RTX 4070 Ti pubblicate per errore non lasciano molto spazio all'immaginazione. Parallelamente e contro ogni aspettativa, in rete è spuntata fuori anche una nuova RTX 3070 Ti.

Si tratta di un modello a dir poco scottante, rumoreggiato insieme alla RTX 3090 Ti per non vedere mai la luce. Sotto la scocca, il chip grafico GA104-401 accompagnato da 16 GB di memoria video GDDR6 a 256-bit, un upgrade sostanziale rispetto al modello "standard", dotato di appena 8 GB di memoria ma GDDR6X. In effetti, la differenza principale sarebbe proprio nella minore larghezza di banda (512 GB/s al posto di 608 GB/s), mentre le frequenze riportate da GPU-Z sono di 1.590 e 1.800 MHz in boost.

Ora, ci sono diverse incongruenze in questo prodotto. Tanto per cominciare il modello reference ritratto in foto mostra la scritta RTX 3070 invece di RTX 3070 Ti. Inoltre, risulta strano che non siano stati prodotti benchmark o altro materiale informativo sulle sue performance, trattandosi di un modello apparentemente in mano all'autore delle foto.

Dando per vero questo rumor, si tratterebbe di un modello interessante, "fuggito" in qualche modo dai centri di progettazione di NVIDIA e che alla fine non ha mai visto la luce. Del resto, è plausibile che il brand abbia deciso di abbandonare questo ennesimo prodotto in vista dell'arrivo di Ada Lovelace, in virtù anche di una possibile svalutazione e per non rendere presumibilmente troppo agguerrita la concorrenza interna.