NVIDIA salterà il MWC 2020 a causa dell'allarme Coronavirus

Nonostante le stringenti misure di sicurezza del MWC 2020, sono tanti i marchi e società che continuano a rinunciare alla fiera di Barcellona, che prenderà il via a fine mese nella città Catalana. Dopo LG, ZTE ed Ericsson, anche NVIDIA ha annunciato che non prenderà parte all'evento, a causa delle preoccupazioni legate al nuovo Coronavirus.

In una breve nota stampa, NVIDIA ha affermato che "dati i rischi per la salute collegati al nuovo Coronavirus, abbiamo deciso di non partecipare al MWC 2020, ma crediamo sia la decisione giusta per proteggere i nostri colleghi, partner e clienti, che rappresentano la nostra priorità".

Si allunga ulteriormente quindi la lista delle società che hanno deciso di non prendere parte al MWC. Proprio ieri era arrivata la conferma dell'assenza di Ericsson per le medesime motivazioni.

La Spagna ha confermato il primo virus solo una settimana fa, ma nonostante ciò soprattutto in Cina l'allarme resta altro e le autorità sono al lavoro per prevenire la diffusione dell'epidemia. Nonostante ciò però la GSMA ha confermato che l'evento si terrà regolarmente e saranno rafforzate le misure di sicurezza e d'igiene dello spazio espositivo.

"La GSMA continua a monitorare e valutare il potenziale impatto del Coronavirus sul MWC poichè la salute e la sicurezza dei nostri espositori, partecipanti e personale sono di fondamentale importanza" si legge in una dichiarazione rilasciata da un portavoce.