NVIDIA e Samsung insieme per le memorie GDDR7: in arrivo sulle RTX 50?

Le RTX 5000 di NVIDIA sarebbero in ritardo e potrebbero "saltare" l'appuntamento previsto per la seconda metà del 2024. Ciononostante, il Team Verde sarebbe alacremente al lavoro sulle sue nuove schede grafiche da gaming: addirittura, sarebbe al vaglio una collaborazione tra NVIDIA e Samsung per le memorie delle GPU RTX 5000.

In particolare, Samsung fornirà le memorie GDDR7 a NVIDIA per le sue schede video da gaming di prossima generazione, le GeForce RTX di serie 5000. Insieme a Samsung, anche l'altro grande produttore sudcoreano di memorie, SK Hynix, potrebbe fornire i suoi chip GDDR7 al Team Verde. Stando alle parole di Jensen Huang, inoltre, NVIDIA potrebbe appoggiarsi a Samsung anche per altri chip, oltre che per le memorie delle sue GPU.

A rivelarlo è il portale WCCFTech, che cita a sua volta un report dell'istituto di analisi Industry Growth Insights, secondo cui il settore delle memorie GDDR7 crescerà enormemente nel corso dei prossimi anni, soprattutto grazie al mercato delle GPU da gaming (anche perché le schede video per server, datacenter e IA fanno uso di memorie HBM).

Secondo Industry Growth Insights, nel 2024 avremo l'adozione di massa delle memorie GDDR7 nel settore delle GPU: fino ad oggi, NVIDIA e AMD hanno utilizzato memorie GDDR6, in larga parte prodotte da Micron. Con il "salto" alla nuova tecnologia, però, le cose dovrebbero cambiare: a questo giro, infatti, è stata Samsung a sviluppare per prima le memorie GDDR7, mentre le rivali, tra cui SK Hynix e la stessa Micron, sarebbero ancora molto indietro. Da qui la decisione di NVIDIA di appoggiarsi quasi unicamente a Samsung per le sue GPU di nuova generazione.

Samsung ha svelato le sue memorie GDDR7 nel mese di luglio, promettendo che queste ultime miglioreranno del 40% le performance delle schede video su cui verranno montante, garantendo al contempo una riduzione dei consumi pari al 20% rispetto alle VRAM GDDR6. Anche Micron presenterà le sue memorie GDDR7 entro la fine del 2023, ma la produzione del colosso taiwanese sarebbe ancora indietro rispetto a quella della controparte sudcoreana.

Al momento, possiamo ipotizzare che le GeForce RTX 5000 di NVIDIA siano in arrivo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 sul mercato internazionale: questa finestra di lancio dovrebbe essere perfetta per permettere alle nuove GPU di adottare le memorie di nuova generazione di Samsung e, in misura minore, di SK Hynix. In questo modo, il prossimo salto generazionale delle schede video del Team Verde potrebbe essere molto più ampio del previsto.