NVIDIA contro le sanzioni USA alla Cina: 'sono un danno per l'industria americana'

L'ultima trimestrale di NVIDIA è stata da record, con un aumento degli utili pari all'843% rispetto all'anno scorso. Tuttavia, pare che ci sia ancora una cosa a preoccupare il Team Verde: stiamo parlando delle sanzioni americane contro la Cina, che potrebbero seriamente minare gli affari del colosso di Santa Clara su scala globale.

Che NVIDIA faccia affari d'oro in Cina lo sappiamo ormai da tempo: con l'esplosione dell'IA generativa, in particolare, i settori delle GPU per i server e per i datacenter sono diventati vitali per il Team Verde. Buona parte delle vendite di queste componenti riguarda il mercato cinese, anche al netto delle sanzioni operate da Washington contro Pechino da diversi anni a questa parte.

Come spiega DigiTimes, una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei guadagni di NVIDIA dal settore dei datacenter e dei supercomputer dipende dal mercato cinese, che per questo viene considerato strategico dal colosso di Santa Clara. Proprio per questo, l'azienda starebbe chiedendo alla Casa Bianca di rivedere e ammorbidire la sua politica nei confronti di Pechino.

SeekingAlpha, in particolare, riporta alcune dichiarazioni di Colette Kress, Chief Financial Officer di NVIDIA, durante l'ultimo incontro dei dirigenti dell'azienda con gli investitori e gli analisti: la CFO avrebbe spiegato che "sul lungo periodo, delle restrizioni che proibiscano la vendita delle nostre GPU alla Cina, specie nel settore dei datacenter, risulterebbero in una perdita permanente di opportunità per l'industria americana nella competizione e nella leadership in uno dei mercati più grandi al mondo".

Leggendo tra le righe, possiamo ipotizzare che, qualora le restrizioni contro gli export di GPU per l'IA americane verso la Cina dovessero permanere o addirittura peggiorare, NVIDIA delocalizzerà parte della sua produzione in Asia, e in Cina nello specifico. Nulla di nuovo per il colosso di Santa Clara, che già "aggira" le sanzioni americane producendo, appositamente per il mercato cinese, le GPU A800 e H800, delle versioni cut-down dei chip A100 e H100 per l'IA.