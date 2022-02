NVIDIA sbaraglia tutti i record: la GPU Hopper è un mostro di potenza e di dimensioni

Una delle più interessanti novità della GTC 2022 di NVIDA, che si terrà tra il 21 e il 24 marzo prossimi, dovrebbe essere la GPU Next-Gen per l'HPC NVIDIA Hopper GH100. Finora le informazioni circa il chip sono state decisamente poche, ma dopo un leak delle ultime ore possiamo dire certamente che la GPU sarà un mostro di potenza e dimensioni.

In particolare, nelle ultime settimane sono emersi dei rumor secondo cui la GPU GH100 avrà un'architettura a 5nm, con dimensione del die pari a 900 millimetri quadrati: se l'informazione fosse confermata, ci troveremmo di fronte alla GPU più grande di sempre, non solo tra quelle a 5 nm ma anche tra tutte quelle mai esistite finora.

Il forum di ChipHell, inoltre, riporta un altro interessante rumor legato al precedente: viste le sue enormi dimensioni, la GPU vanterà un numero record di ben 140 miliardi di transistor. Per darvi un'idea più chiara di cosa significhi questo numero, vi basti sapere che la GPU NVIDIA Ampere GA100 per data center ha "soli" 54,2 miliardi di transistor, mentre la GPU più avanzata di AMD ne vanta 58,2 miliardi.

Anche in termini di densità di transistor la differenza rispetto al passato sembra essere abissale: essa infatti sarà pari a 150 milioni di transistor per millimetro quadrato sulla GH100, mentre le GPU NVIDIA Ampere GA100 si fermano a 65,6 milioni e il chip AMD Aldebaran per data center, non ancora annunciato, arriverà probabilmente ad un massimo di 73,6 milioni di transistor per millimetro quadrato, circa la metà della densità della GPU NVIDIA, nonostante un die di 790 millimetri quadrati di dimensione.

Inoltre, secondo i rumor, NVIDIA lancerà anche una GPU Multi-Chip Module, simile a quella già brevettata da Intel, che per ora ha nome GH102 e che potrebbe essere presentata sempre nel corso della GTC 2022. benché sulla GPU GH102 i rumor siano ancora pochi, pare che essa dovrebbe offrire un miglioramento paragonabile a quello della GH100 nel settore delle GPU HPC "monolithic", cioè non modulari.

Per entrambe le GPU appare piuttosto difficile dare ulteriori specifiche tecniche, anche se il portale WCCFTech spiega che potremmo trovarci di fronte ad una GPU con 18.432 Core, ovvero il 225% in più della GA100 attualmente in commercio. In termini di memoria, invece, le varianti della GPU potrebbero avere una cache LLC (Last-Level-Cache) tra i 960 e i 1920 MB, una VRAM fino a 233 GB e un bandwidth di 6,3 TB/s.