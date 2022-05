NVIDIA: sbloccato il mining sulle RTX 30, ma le scorte di schede video non diminuiranno

Sono in molti a chiedersi come reagirà NVIDIA allo sblocco del mining sulle schede video RTX 30, reso possibile dalla "rottura" dell'algoritmo Lite Hash Rate (LHR) implementato dall'azienda nell'architettura GPU Ampere. Fortunatamente, però, pare che l'impatto dello sblocco del mining sulle vendite delle schede video sarà meno grave del previsto.

Tom's Hardware, infatti, spiega che l'inibitore del blocco LHR sviluppato da NiceHash ha in realtà ancora molte limitazioni: anzitutto, esso funziona solo con sistemi operativi Windows, mentre i miner su Linux dovranno attendere ancora qualche tempo prima di poterne utilizzare una versione stabile.

Inoltre, pare che il software di NiceHash non funzioni con alcune schede grafiche NVIDIA, ovvero le RTX 3050 (in realtà poco adatte al mining in partenza) e le RTX 3080 12 GB, che utilizzano un nuovo algoritmo anti-mining, l'LHR v3, che non può essere bypassato dai programmi di NiceHash, i quali si fermano all'LHR v2.

Sembra poi che i programmi di NiceHash creino problemi di surriscaldamento alle schede grafiche "sbloccate" per il mining: nello specifico, sempre Tom's Hardware riporta di aver testato una RTX 3080 Ti Founders Edition con il software QuickMiner LHR Unlock e di aver ottenuto temperature tra i 108 e 110°C a prescindere dalla configurazione del software, al netto di un hashrate tra i 108 e i 120 MH/s.

Insomma, sembra che per il momento la soluzione di NiceHash non sia per tutti, visti i rischi che comporta. Inoltre, le recenti pessime performance delle criptovalute sul mercato potrebbero scoraggiare i miner dall'acquisto di nuove attrezzature o dal ricambio di quelle attualmente in loro possesso, mentre il ridimensionamento della crisi dei semiconduttori ha migliorato prezzi e disponibilità delle schede video in ogni mercato del pianeta, rendendo improbabile che la rimozione del blocco LHR crei nuovi problemi di approvvigionamento per i consumatori.