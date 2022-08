NVIDIA si sbottona sui superchip Grace Hopper: in arrivo a inizio 2023

NVIDIA ha presentato la GPU Hopper per server e supercomputer già qualche mese fa, a fine marzo. Finora, però, il chip alla base della scheda è rimasta quasi del tutto avvolta nel mistero, così come anche la Super-CPU Grace di NVIDIA, pensata per combinarsi con la scheda video per server del colosso di Santa Clara.

Negli scorsi giorni, durante l'Hot Chips 34, però, NVIDIA è tornata a sbottonarsi sulla CPU Grace e sul superchip Grace Hopper, ovvero il chip composto dalle sue nuove CPU e GPU per server. A quanto pare, infatti, la CPU Grace è il primo processore Arm-only mai disegnato dall'azienda, ed è stato prodotto con un nodo TSMC a 4 nm. Inoltre, la CPU Grace avrà un totale di ben 144 Core, divisi su due chip diversi.

Scendendo più nello specifico, NVIDIA userà il nodo 4N di TSMC, ovvero una versione "migliorata" del nodo N4 del produttore taiwanese, per la realizzazione dei chip Grace e Hopper, nonché del superchip che li contiene entrambi. A ciò si aggiunge anche la nuova architettura dei core Arm Neoverse, che dovrebbe essere una revisione dei core Arm v9 con il supporto per l'estensione SVE2. In particolare, i core della super-CPU dovrebbero essere pensati per ottimizzare le performance per watt e le performance per area del chip stesso, puntando dunque più all'efficienza che alle performance.

Nulla di strano, specie se consideriamo che i chip Grace e Hopper saranno destinati al mercato server, e non a quello consumer. Il bandwidth tra le varie componenti del superchip Grace Hopper, cioè tra la CPU Grace, la GPU Hopper e i moduli di I/O, dovrebbe toccare l'impressionante valore di 3,2 TB/s. Inoltre, ogni Core del processore sarà dotato di ben 117 MB di Cache L3, mentre il chip avrà l'architettura che potete vedere nell'immagine in calce a questa notizia.

L'immagine mostra che ogni CPU Grace supporta fino a 68 connessioni PCIe e fino a quattro connessioni PCIe 5.0 x16, ciascuna delle quali con un throughput bidirezionale di 128 GB/s. Inoltre, ogni CPU vanta ben 16 controller dual-channel per RAM LPDDR5X. Infine, cosa decisamente più interessante per gli utenti consumer, il lancio delle CPU Grace, delle GPU Hopper e dei relativi superchip è fissato all'inizio del 2023, quando saranno integrate nei primi datacenter dei clienti di NVIDIA.