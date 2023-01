NVIDIA scalda i motori per altre due RTX 40: arrivano le 4070 e 4060 Ti?

A pochi giorni dalla presentazione della RTX 4070 Ti di NVIDIA, sul web si moltiplicano i rumor e le supposizioni sulle prossime mosse che metterà in campo il produttore. A quanto pare NVIDIA si starebbe preparando per iniziare la produzione di massa di altre due GPU Ada Lovelace.

Ad essere interessate dovrebbero essere le RTX 4070 ed RTX 4060 Ti, che potrebbero vedere la luce prossimamente.

L’indiscrezione è stata lanciata da Wccftech, a cui alcune fonti avrebbero confermato la produzione delle due SKU GPU per la prossima gamma di RTX 40 Desktop. Le SKU dovrebbero basarsi sul die AD104, lo stesso utilizzato nella new entry RTX 4070 Ti che è stata svelata in via ufficiale al CES 2023 di Las Vegas, con delle limitazioni in termini di performance.

Ad esempio, il die utilizzato per l’RTX 4070 Ti è l’AD104-400-A1, mentre per questi due nuovi modelli la compagnia potrebbe utilizzare gli AD104-250 e AD104-251. Lo stesso sito fa notare che la designazione 251/250 del chip potrebbe lasciare intendere che saranno configurati in maniera simile, ma chiaramente siamo ancora nel campo delle supposizioni.

La GPU AD104-250 dovrebbe utilizzare il PCB PG14 SKU 343 mentre la GPU AD104-251 il PCB PG141 SKU 345. Per dare un pò di contesto: la RTX 4070 Ti si basa sul PCB PG141 (SKU 331), quindi i partner produttivi non dovrebbero trovarsi di fronte a cambiamenti significativi in termini di assemblaggio.

Entrambe le nuove GPU dovrebbero essere dotate di TGP da 200W, ma non è da escludere che questa specifica cambi.

La GPU ADA104-205 dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà di febbraio, mentre la AD104-251 entro la seconda metà di marzo. La presentazione potrebbe avvenire al Computex 2023.