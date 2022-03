NVIDIA scatenata: lancia Omniverse e il DLSS per Ghostwire: Tokyo RTX

Nel corso del GTC, NVIDIA ha presentato le GPU Hopper, potentissimi chip da 80 miliardi di transistor per datacenter più potenti che mai, ma non è finita qui. Infatti, il team verde ha annunciato nuovi titoli che riceveranno le tecnologie RTX e l'iniziativa Omniverse.

Ma partiamo proprio dalla fine. NVIDIA ha lanciato Omniverse per sviluppatori, funzionalità che mirano a semplificare la condivisione delle risorse e che spingono alla collaborazione e all'ordine nei team, per facilitare tutto il flusso di lavoro e accelerare l'implementazione di tecnologie basate sull'IA.

Come spiega Frank DeLise, VP della divisione NVIDIA Omniverse, "Omniverse fornisce potenti strumenti di sviluppo per chi vuole fare business in questo settore al giorno d’oggi [...] La capacità di questo sistema di unificare artisti, strumenti e applicazioni in un'unica piattaforma può essere d’esempio per le organizzazioni di sviluppatori di tutto il mondo".

Le nuove armi a disposizione degli sviluppatori si traducono in funzionalità nuove e aggiornate, tra cui Omniverse Audio2Face, Omniverse Nucleus Cloud, Omniverse DeepSearch e Unreal Engine 5 Omniverse Connector.

Omniverse consente, quindi, di interconnettere librerie ed elementi in un'unica piattaforma multi-GPU, per la collaborazione e la semplificazione del lavoro di gruppo.

Quanto alle novità consumer, invece, i titoli coinvolti dagli ultimi aggiornamenti sono due: Ghostwire: Tokyo e Evil Dead: The Game. I dettagli sulle novità sono spiegati sul portale ufficiale e, in particolare, Ghostwire: Tokyo verrà lanciato il 25 marzo con il classico bagaglio di tecnologie RTX tra cui Ray Tracing e DLSS.

Il 13 Maggio, invece, il DLSS sbarcherà su Evil Dead: The Game. Il titolo, che affonda le sue radici nella storica trilogia di Sam Raimi, beneficerà quindi di un boost al framerate con le schede video RTX sin dal day-one.