NVIDIA scatenata al SIGGRAPH 2023: tre nuove GPU per workstation in arrivo, che potenza!

Dopo aver annunciato la super-GPU NVIDIA Grace Hopper GH200, il Team Verde ha deciso di rivoluzionare anche il settore delle workstation, presentando durante il suo keynote al SIGGRAPH 2023 le nuove schede video Ada RTX 5000, 4500 e 4000. Ma di cosa si tratta, esattamente?

Le tre schede video del Team Verde sono delle GPU espressamente pensate per le workstation, che saranno dunque disponibili nelle build di partner di NVIDIA quali HP, Dell, Lenovo e Boxx. Esse si affiancano alla NVIDIA RTX 6000 lanciata a fine 2022, che costituisce ancora la GPU top di gamma nel settore workstation dell'azienda, mentre le altre tre schede video hanno performance (e prezzo) inferiori.

Dunque, le NVIDIA RTX 5000, 4500 e 4000 sono le nuove GPU presentate dal Team Verde nel corso del SIGGRAPH 2023. Tutte e tre le schede avranno i CUDA Core di nuova generazione con architettura Ada Lovelace, che promette un raddoppio della velocità delle operazioni in virgola mobile, nonché degli RT Core di terza generazione di NVIDIA, anch'essi con un raddoppio prestazionale nelle attività legate al ray-tracing, come lo shading e il denoising.

Inoltre, le nuove componenti introdurranno il supporto per il DLSS3 e avranno degli applicativi espressamente pensati per il VR e l'AR. Per quanto riguarda l'hardware, inoltre, le RTX 5000, 4500 e 4000 avranno più VRAM di ogni altra scheda video consumer NVIDIA in commercio: in particolare, la RTX 4000 avrà 20 GB di memoria GDDR6, la RTX 4500 arriverà a 24 GB di VRAM GDDR6 e la RTX 5000 toccherà i 32 GB di memoria.

In termini di pure performance, la RTX 5000 Ada supererà la RTX A5500 di tre volte, mentre la RTX 4500 migliorerà di 2,7 volte le prestazioni della RTX A4500. Infine, la RTX 4000 Ada sarà 1,7 volte più performante della RTX A4000. In termini di prezzo, le GPU costeranno rispettivamente 4.000, 2.250 e 1.250 Dollari: esse saranno lanciate entro la fine del 2023 sia in versione standalone che come parte di workstation precostruite da NVIDIA e dai suoi partner.