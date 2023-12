NVIDIA, nuova scheda video di fascia bassa in arrivo? Spuntano prezzo e finestra di lancio

Che NVIDIA sia al lavoro su una RTX 3050 entry-level lo si sapeva già da tempo, così come era noto che la scheda sarebbe arrivata nel corso del 2024. Ora, però, alcuni leak svelano la finestra di lancio e il prezzo della RTX 3050 6 GB, che potrebbero fare la felicità di tutti quei giocatori che desiderano costruirsi un PC da gaming spendendo poco.

Stando a quanto riportano i colleghi di WCCFTech rifacendosi ad alcuni post di utenti cinesi sui forum di Board Channel, la RTX 3050 6 GB uscirà a febbraio, e non a gennaio come inizialmente ipotizzato. Il ritardo dovrebbe essere motivato dall'imminente lancio delle NVIDIA GeForce RTX 40 Super, che potrebbe avvenire all'inizio di gennaio, nella cornice del CES 2024, nonché da quello della NVIDIA GeForce RTX 4090D, in arrivo in Cina a fine dicembre.

Per quanto riguarda il prezzo della scheda, invece, i leaker sembrano convinti che la RTX 3050 6 GB costerà meno di 200 Dollari sui principali mercati internazionali. Nello specifico, il MSRP americano della scheda dovrebbe essere fissato a 179 Dollari, rendendola così la componente a più basso prezzo tra quelle current gen del Team Verde, considerando sia le GPU Ada Lovelace che quelle con architettura Ampere.

Al momento, infatti, la scheda grafica più economica di NVIDIA è la RTX 3050 8 GB, il cui prezzo di vendita negli Stati Uniti è di circa 229 Dollari. In Italia, invece, la GPU oscilla tra i 240 e i 290 Euro. Per quanto riguarda la linea RTX 40, invece, il modello meno costoso è la RTX 4060, che ha un MSRP globale di 299 Dollari e che, sul mercato nostrano, oscilla tra i 350 e i 400 Euro.

Mentre AMD potrebbe lanciare la Radeon RX 7600 XT nelle prossime settimane, il Team Verde si prepara ad un'incursione nella fascia bassa (bassissima?) del mercato, nel tentativo di concorrere con la AMD Radeon RX 6600 GB e - specie negli Stati Uniti d'America - con le Intel Arc A580 e A750, che si posizionano rispettivamente a 169 e 199 Dollari.