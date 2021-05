NVIDIA, le schede video RTX 30 ora costano tre volte il valore MSRP

La mancanza di schede video sul mercato, sia nel caso di AMD che di NVIDIA, è notoriamente dovuta dall’acquisto in massa di modelli da parte di miner di criptovalute e di scalper. Questi ultimi sono famosi per la rivendita dei pezzi a prezzi maggiorati che, secondo un’analisi recente, in Europa ha raggiunto un valore pari al triplo del prezzo base.

La ricerca condotta dai tedeschi di 3DCenter ha esplorato tutte le alternative tra i principali rivenditori europei per quanto riguarda, in particolare, le schede grafiche della serie GeForce RTX 30 con architettura Ampere. Studiando caso per caso i negozi tra Austria e Germania nel corso degli ultimi cinque mesi, i ricercatori hanno concluso che il prezzo delle schede video RTX 30 – e anche RX 6000 per AMD – sia aumentato rispettivamente in media di tre volte e di due volte rispetto al “prezzo al dettaglio suggerito” dalle due società statunitensi.

Nello specifico, a metà gennaio si contava per esempio un valore aumentato da 519 Euro a un massimo di 1049 Euro nel caso del modello NVIDIA GeForce RTX 3070, mentre in data 16 maggio lo stesso modello è salito a un massimo di 1649 Euro, ovvero poco più del triplo del costo MSRP. Destino analogo hanno visto la RTX 3090 salita da 1549 Euro a 3199 Euro, oppure la 3060 disponibile a un massimo di 1122 Euro anziché i 329 Euro di listino.

Per quanto riguarda il mondo AMD vediamo un aumento da 579 Euro a 1699 Euro per la Radeon RX 6800, ma anche aumenti di ben 2000 Euro nel caso della RX 6900XT o di circa 1100 Euro per il modello RX 6700XT. In questa situazione drastica non ci resta che essere ottimisti e sperare nel passaggio alle schede video dedicate al mining da parte di chi è interessato solamente al mondo delle criptovalute. Per ora, però, non ci sono affatto buone notizie.

