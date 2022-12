NVIDIA, la serie RTX 40 avrà una GPU Titan? Spuntano le prime immagini, con bordi in oro!

Mentre tutti aspettano le RTX 4070 e 4070 Ti di NVIDIA, il cui lancio dovrebbe essere previsto per il CES 2023, arriva oggi la notizia che NVIDIA potrebbe avere ancora un asso nella manica per le sue schede video di fascia alta: stiamo parlando della NVIDIA RTX Titan "Ada", la più potente GPU con architettura Ada mai vista.

La notizia arriva dal canale YouTube Moore's Law is Dead, solitamente affidabile per questo tipo di previsioni, ma vi invitiamo comunque a prenderla con le pinze. D'altro canto, l'ultima scheda video Titan di NVIDIA risale al 2018, quando il Team Verde ha lanciato la Titan Turing al modico prezzo di 2.499 Dollari. Negli ultimi anni, il posto delle GPU Titan è stato preso dalle versioni "Ti" delle schede video top di gamma dell'azienda, come la RTX 3090 Ti di scorsa generazione.

Quest'anno, però, pare che l'azienda di Santa Clara voglia rimescolare le carte in tavola, reintroducendo le GPU Titan. Addirittura, una delle fonti di Moore's Law is Dead è persino riuscita a fotografare la GPU-mostro di NVIDIA: le immagini sono disponibili in calce a questa notizia, ma vi invitiamo di nuovo a fare attenzione e a non dare per scontato che siano vere.

Il render, comunque, mostra una scheda video con raffreddamento quad-slot e con lo stesso design delle versioni Founders delle attuali RTX 4090 e 4080, benché con dei bordi dorati anziché grigi. In più, pare che il PCB della scheda sarà configurato come un "sandwich", con una parte posteriore leggermente più spessa di quella centrale per facilitarne il raffreddamento. Si tratta questa di una necessità piuttosto sentita, se pensiamo che la Titan Ada dovrebbe avere una scheda tecnica di tutto rispetto.

Parliamo infatti di una GPU con 48 GB di VRAM GDDR6X in split mode, cioè con moduli di memoria su entrambi i lati del PCB, insieme ad un "modesto" TDP di 650-700W. Visto che teoricamente NVIDIA dovrebbe usare una GPU AD102 completa per la Titan, stiamo parlando di un chip con 144 Streaming Multiprocessors, che dovrebbero essere tutti abilitati: d'altro canto, la RTX 4090 utilizza 128 SMs, mentre la NVIDIA RTX 6000, una GPU per workstation, ne ha abilitati ben 142.