NVIDIA sfida ChatGPT: lancia Chat with RTX, la sua IA che gira in locale sul PC

Nelle scorse ore, NVIDIA ha pronosticato un ingrandimento del settore IA fino ad un valore complessivo di 2.000 miliardi di Dollari nel giro di cinque anni. Per confermare il proprio impegno in questo mercato strategico, il Team Verde ha appena pubblicato il suo primo chatbot, Chat with RTX, che potete far girare in locale sul vostro PC!

Il Chatbot può essere scaricato dall'apposita pagina sul sito web di NVIDIA. La particolare del software è che - a differenza di tutti gli altri Chatbot in commercio - Chat with RTX funziona in locale sul PC, perciò non richiede una connessione ad internet o ad un server del colosso di Santa Clara. Ovviamente, ciò significa che i requisiti del programma non sono dei più accessibili: al contrario, per usarlo avrete bisogno di un PC con Windows 11, i driver 535.11 di NVIDIA o successivi e, soprattutto, 16 GB di RAM e una GPU RTX 30 o 40 con almeno 8 GB di VRAM.

L'idea di base di Chat with RTX è quella di permettere agli utenti di creare un Chatbot personalizzato utilizzando i dati presenti sul vostro PC. Dopo che avrete fornito le vostre informazioni al programma (e dopo che quest'ultimo le avrà processate), potrete fare domande all'IA e quest'ultima userà il vostro dataset per rispondere.

Secondo NVIDIA, Chat with RTX è un "modo semplice e veloce per connettere i dati locali del vostro PC - che verranno usati come dataset - ad un Large Language Model completamente open-source simile a Mistral o Llama 2". Il riferimento è dunque all'IA Llama 2 di Meta e Microsoft, rilasciata lo scorso luglio e che ancora oggi rappresenta il principale software del settore ad essere liberamente disponibile per tutti. Con la sua mossa, dunque, NVIDIA si aggiunge alla corsa nel settore dei chatbot, dopo aver dominato per mesi quello delle GPU per l'IA.

Chat with RTX è inoltre in grado di scansionare file di tantissime estensioni, come .txt, .pdf, .doc e .docx e persino .xml: secondo NVIDIA, anche di fronte a dei dataset di grandi dimensioni, il Chatbot potrà fornirvi le informazioni che cercate "nel giro di qualche secondo". Inoltre, potrete "caricare" nell'IA anche i video e le playlist di YouTube, oppure limitarvi a singole clip di un contenuto presente sulla piattaforma di Google. Secondo NVIDIA, quest'ultima feature sarà utile per produrre risposte "basate sui contenuti dei vostri influencer preferiti" o per il riassunto di video e tutorial.