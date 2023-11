NVIDIA Shield, Black Friday anche su cloud: GeForce NOW Ultimate in omaggio

Se gli appassionati di Cloud Gaming hanno già messo le mani sulla promo di GeForce NOW con Game Pass in omaggio, chi è ancora alla ricerca del suo dispositivo da streaming potrebbe trovare interessanti le offerte del Black Friday di NVIDIA per il 2023.

Il team verde ha lanciato proprio in queste ore la sua nuova campagna promozionale in vista del venerdì nero, proponendo il suo device di punta per l'home entertainment a un prezzo molto interessante.

A partire dal 20 novembre 2023 e fino al 27 dello stesso mese, infatti, Shield TV Pro sarà disponibile sul sito ufficiale con uno sconto di ben 35 euro sul prezzo di listino, che passa da 219 a 184 euro su Amazon Italia con tutti i benefici della spedizione Prime.

Alla già ottima promozione con prezzo ribassato, si aggiunge anche un mese in omaggio per la sottoscrizione al servizio di Cloud Gaming NVIDIA GeForce NOW a livello "Ultimate", vale a dire con le prestazioni di una RTX 4080, Ray Tracing e streaming in 4K.

Ricordiamo che Shield TV Pro non è un dispositivo esclusivamente dedicato al cloud gaming, bensì un vero e proprio centro per l'intrattenimento domestico il cui cuore pulsante è Android TV, che consente dunque di installare e utilizzare anche i principali servizi di streaming attualmente sulla piazza, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+.