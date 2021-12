NVIDIA Shield TV con GeForce NOW RTX 3080: in offerta il regalo perfetto di natale

Passata l'ondata di sconti del Black Friday su Shield TV, gli utenti rimasti con un pugno di mosche potranno finalmente rifarsi con gli interessi, perché le festività portano in dote non solo promozioni ma anche il nuovo piano GeForce NOW RTX 3080.

Ebbene sì, nessun preorder e nessuna lista d'attesa. Il nuovo tier di GFN è finalmente operativo e disponibile per tutti sul sito ufficiale e risulta ancora operativa anche l'offerta promozionale che consente di ottenere gratuitamente Crysis Remastered in salsa RTX. Abbiamo provato GeForce NOW RTX 3080 solo di recente e si è rivelato un'ottima alternativa per chi è ancora stretto nella morsa della crisi di mercato che ha reso impossibili da trovare le schede video di qualunque fascia di prezzo.

Senza colpo ferire, per 99 euro ogni sei mesi, è possibile giocare in streaming sui nuovi datacenter NVIDIA Superpod, in grado di fornire prestazioni degne di una postazione di fascia alta sul proprio monitor o sulla TV fino a risoluzione 4K e a 120 FPS a dettagli elevati, con Ray Tracing, DLSS e accesso prioritario.

Per raggiungere il 4K è necessario avere un dispositivo dedicato, a scelta tra Shield TV e Shield TV Pro, ora in offerta con ben 25 euro di sconto sul prezzo di listino sul sito ufficiale. Si tratta nel primo caso di una potentissima stick dotata di SoC NVIDIA Tegra X1+ e nel secondo di un vero e proprio set-top-box, entrambi con telecomando e compatibili con Shield Controller, disponibile sempre nello shop del produttore.