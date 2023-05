NVIDIA, nuovo shortage in arrivo? Potrebbe colpire le GPU per l'IA

Gli ordini di NVIDIA per le GPU IA presso TSMC sono ormai in aumento da mesi, sulla scia dell'enorme successo di ChatGPT e delle altre intelligenze artificiali. L'incremento della domanda delle schede video per l'IA, però, avrebbe anche un lato negativo, e rischierebbe di causare un nuovo shortage per le componenti di NVIDIA nel breve periodo.

Il problema più grosso, riporta GizmoChina, dovrebbe essere quello di raggiungere una produzione di GPU sufficiente ad andare incontro alla domanda del resto del mercato. In altre parole, benché gli ordini siano in continuo aumento, non è certo che TSMC riesca ad evaderli in tempi brevi, proprio a causa del loro repentino incremento.

Al momento, inoltre, abbiamo visto un incremento dei prezzi delle GPU per l'IA del Team Verde, che in alcuni casi sono stati venduti su eBay alla cifra-monstre di ben 40.000 Dollari. Considerato che, in media, una scheda video per l'IA costa circa 10.000 Dollari, il prezzo delle GPU sarebbe persino quadruplicato (almeno sul mercato consumer) nel giro di qualche settimana.

La domanda sarebbe particolarmente elevata per GPU per l'IA A100 e H100, le più comuni nel settore dell'Intelligenza Artificiale: per esempio, le GPU A100 sono state ordinate da Elon Musk per il suo misterioso progetto AI-based, mentre un misto di A100 e H100 si trova nei server di Microsoft e OpenAI, alimentando ChatGPT e Bing AI.

Ovviamente, come risposta alla crescente domanda, NVIDIA potrebbe aumentare ulteriormente gli ordini a TSMC. Il problema, ovviamente, resta quello di capire se il chipmaker taiwanese riuscirà ad andare incontro alle richieste del Team Verde, soprattutto considerato che le GPU A100 e H100 sono rispettivamente basate sui nodi a 7 nm e a 4 nm di TSMC, già utilizzati per diverse altre applicazioni nel mondo dell'elettronica di consumo.