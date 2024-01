NVIDIA, nuovo shortage in arrivo per le GPU da gaming? Tutta colpa dell'IA

Che NVIDIA sia l'azienda-leader nel mondo delle GPU per l'IA è ormai cosa ben nota. Tuttavia, la concentrazione (eccessiva?) degli sforzi del Team Verde nel campo dell'Intelligenza Artificiale potrebbe causare un nuovo shortage delle schede video da gaming di NVIDIA, secondo alcune fonti dell'industria.

Un primo, preoccupante report a riguardo arriva dal sito web cinese MyDrivers, che a sua volta cita delle fonti nelle catene produttive del colosso di Santa Clara. Secondo queste ultime, NVIDIA avrebbe ridotto la produzione di GPU da gaming nel quarto trimestre del 2023, portando così ad una contrazione nella disponibilità di queste ultime sul mercato. Al momento, il problema starebbe colpendo perlopiù il mercato cinese, ma c'è comunque la possibilità che esso si estenda al resto del mondo.

In particolare, spiegano i colleghi di WCCFTech, i prezzi medi delle schede video NVIDIA RTX 40 hanno iniziato ad alzarsi nelle ultime settimane presso i principali rivenditori cinesi, come JD.com. Parte della colpa per i rialzi va imputata alle sanzioni americane contro le RTX 4090, che hanno reso impossibile per il Team Verde esportare in Cina la propria GPU top di gamma, spingendo gli utenti ad una vera e propria corsa per accaparrarsi la componente, facendone impennare il prezzo sul mercato.

Tuttavia, anche altre schede video sarebbero andate incontro ad un aumento dei prezzi, anche senza alcun contraccolpo nelle loro esportazioni verso la Cina. Come se ciò non bastasse, le fonti di MyDrivers riportano anche che lo stock di GPU NVIDIA per l'Europa e gli Stati Uniti starebbe piano piano scemando, specie per quanto riguarda le schede video di fascia alta. Se per le RTX 4070, 4070 Ti e 4080 la riduzione dei fondi di magazzino può essere imputata all'imminente lancio delle RTX 40 SUPER, per la RTX 4090 il problema andrebbe identificato nella conversione delle linee produttive del Team Verde verso i chip per l'IA destinati a server e supercomputer.