NVIDIA sicura: ARM verrà acquisita completamente nel 2022. Il governo inglese si oppone

Nel corso di settembre 2020 NVIDIA ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di ARM per 40 miliardi di dollari, accordo che ha scosso il mondo tech e pure il governo nazionale. Il pensiero attuale del CEO del colosso statunitense, però, vede una certa sicurezza nel completamento del processo nel corso del 2022.

Durante un’intervista con il sito VentureBeat, il presidente di NVIDIA Jensen Huang si è detto particolarmente fiducioso che l’approvazione normativa richiederà circa 18 mesi. Prima, però, sarà necessario passare l’ostacolo del governo britannico, dei sindacati nazionali e pure le offensive da parte di società rivali come il produttore di semiconduttori Qualcomm.

Nello specifico, Huang ha dichiarato: “Sono molto fiducioso che i regolatori vedranno la saggezza della transazione: fornirà un'ondata di innovazione, creerà nuove opzioni per il mercato, consentirà ad ARM di espandersi in mercati che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere da soli. […] Le nostre discussioni con loro saranno costruttive. Sono fiducioso che riusciremo ancora a concludere l'affare nel 2022, ovvero quando ce lo aspettavamo in primo luogo, circa tra 18 mesi”.

Inoltre, egli ha sottolineato che la società di Cambridge manterrà la sede attuale per giovare all’economia britannica e ARM resterà una piattaforma aperta: “L'acquisizione di ARM è un approccio molto simile al modo in cui pensiamo a tutto il computing: è una piattaforma aperta, concediamo in licenza il nostro software, mettiamo tutto là fuori affinché l'ecosistema sia in grado di costruire su misura le proprie versioni differenziate di esso”.

Nonostante queste dichiarazioni, le preoccupazioni per la sicurezza nazionale hanno portato a una forte opposizione all’accordo, tanto che il governo britannico oggi ha rilasciato il seguente comunicato: “Il 19 aprile 2021, il Segretario di Stato ha emesso un avviso di intervento di interesse pubblico (PIIN), confermando che è intervenuto nella vendita per motivi di sicurezza nazionale. Nel raggiungere questa decisione ha preso in considerazione i consigli ricevuti dai funzionari di tutta la comunità della sicurezza degli investimenti”.

NVIDIA intanto ha già presentato la sua prima CPU basata su ARM chiamata Project Grace, processore AI per datacenter il cui lancio è atteso proprio per il 2022.