NVIDIA ha silenziosamente aggiornato la RTX 4090: ora ha un nuovo die

Secondo quanto pubblicato da Wccftech, NVIDIA avrebbe silenziosamente aggiornato la sua GPU di punta della Serie 40, la RTX 4090, includendo un nuovo die: l’AD102-301.

Il primo a notare la novità è stato il redditor cavitysearch123, il quale ha scoperto che le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090 ora includono un die noto come GPU AD102-301. Ad essere modificato è anche il numero della scheda, che ora include il codice identificativo 16F4 rispetto al 165B incluso nelle originali Founders Edition.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, invece, non sono segnalate altre modifiche: si tratta essenzialmente dello stesso design.

Lo stesso utente ha anche eseguito alcuni test sulla “nuova” RTX 4090 Founders Edition: il maximum voltage sembra essere stato limitato a 1,070 V, mentre la Founders Edition originale offriva un maximum tuning voltage di 1.1V.

Ls questione è stata ripresa anche da Videocardz, che però evidenzia come allo stato attuale non sia chiaro se sia interessata solo la Founders Edition da questa limitazione al voltaggio oppure se in futuro sarà implementata anche sui modelli custom. Nelle prossime ore sicuramente emergeranno anche i primi test delle performance che però non dovrebbero essere impattate.