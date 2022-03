NVIDIA sospende le vendite in Russia: prime conferme

Alla fine è arrivata la conferma anche da parte di NVIDIA. Dopo lo stop alle vendite in Russia per Intel e AMD, con posizioni nette e immediate, anche il team verde si è unito al coro delle decine di colossi Big Tech che intendono abbandonare i rapporti con Mosca.

Mentre il conflitto in Ucraina continua a seminare sgomento nell'opinione pubblica e si spinge per un inasprimento delle sanzioni in quello che viene visto come un atto di guerra ingiustificato da parte del Cremlino, infatti, la comunità internazionale ha fatto calare la scure delle durissime sanzioni che hanno colpito non solo gli oligarchi russi, ma anche l'economia del Paese stesso e il mercato interno.

In un secco comunicato di un portavoce dell'azienda, ripreso da PCMag, NVIDIA ha affermato che "non vendiamo in Russia". Una presa di posizione piuttosto netta, senza ulteriori spiegazioni a margine, come invece accaduto per Intel che, invece, "condanna l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per questo, abbiamo sospeso ogni spedizione ai nostri clienti sia in Russia che in Bielorussia".

Mentre ancora non è chiaro come verrà gestito il mercato per quel che riguarda aziende partner, come per esempio i produttori di schede video custom e OEM, ma è chiaro che già in questo modo la Russia verrà fortemente limitata, sia lato consumer che enterprise.

Nel frattempo, ricordiamo che a seguito di un inasprimento dei rapporti con l'occidente, la Russia ha bloccato Twitter e Facebook, per porre un maggiore controllo sulla comunicazione nel Paese.