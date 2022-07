NVIDIA, le specifiche della RTX 40 'TITAN' sono esagerate

Abbiamo già visto all'opera una misteriosa RTX "4090 Ti" dalla potenza clamorosa su Control, ma almeno al nastro di partenza potrebbe non essere lei la GPU top di gamma.

Stando al solito, irreprensibile kopite7kimi, la GPU flagship con architettura Ada avrà a bordo 18,176 Core CUDA, 48 GB a 24 Gbps e un TBP di 800W. Specifiche che corrispondono al board design PG137, differente dal PG139 della RTX 4090. Questo cambio di fronte sarebbe compatibile anche con i recenti rumor su un nuovo design reference a tripla ventola.

In effetti, una Founders Edition a tre ventole sarebbe non solo adeguata ma forse anche necessaria per tenere a bada una scheda da 800W di TBP.

Andando a declinare meglio le specifiche, i Core CUDA di questa AD102 (11% in più rispetto alla RTX 4090) corrisponderebbero a 142 SM. La memoria a 21 Gbps, invece, porterebbe la banda a 1,1 TB/s.

Purtroppo, allo stato attuale non è ancora possibile definire questa scheda o darle un nome commerciale, ma in rete è ormai ballottaggio tra RTX 4090 Ti e TITAN. In effetti, proprio nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile ritorno per le TITAN con le RTX 40. Come sempre, solo il tempo saprà darci una risposta definitiva.