NVIDIA "spiega" i suoi Driver e annuncia clamorose novità per Reflex e DUNE

Sin dal loro lancio nel 2014, i driver Game Ready di NVIDIA ci hanno accompagnato nelle nostre avventure virtuali con un supporto constante e aggiornamenti puntuali. Ma come si realizzano? E soprattutto, perché sono così importanti?

A spiegarcelo è proprio NVIDIA, nel suo ultimo video ufficiale che troverete in cima alla notizia. Basti pensare che lo sforzo per garantire sempre un'esperienza solida agli utenti a ogni aggiornamento, il processo di testing prima del rilascio include oltre 1000 test su titoli già supportati e in prossimo lancio, che si traduce in 1,8 milioni di ore di test solo nel 2021 (che equivalgono a oltre 214 anni di calendario, come puntualizza l'azienda).

Il video, che arriva nel contesto dell'annuncio del supporto a DUNE: Spice Wars e del lancio di Reflex Stats, spiega perché i driver Game Ready sono così importanti, dall'enorme sforzo per produrli alla sinergia con gli sviluppatori per produrre ottimizzazioni e risolvere problemi.

NVIDIA ribadisce l'importanza di ogni aggiornamento, che non arriva mai in versione Beta per non rischiare di compromettere l'esperienza dell'utente finale, abituandoci da sempre a standard elevati in termini di stabilità.

Inoltre, come già preannunciato, arriva la nuova feature Reflex Stats, che consentirà una misurazione automatica della latenza in pochi e semplici passi senza la necessità di avere a disposizione una configurazione compatibile con la tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer, di cui abbiamo parlato nella prova di Asus ROG Swift PG259QNR.

I giochi compatibili con Reflex Stats saranno quelli compatibili e aggiornati a Reflex SDK 1.6. Attualmente i titoli sono Bright Memory Infinite, Fortnite, Rust e Valorant, ma ne arriveranno tanti altri nel corso del tempo.

Oltre a ciò, arriva il supporto a DUNE: Spice Wars, ma anche aggiornamenti e ottimizzazioni per titoli già supportati, tra cui Chernobylite, che riceve un aggiornamento al Ray Tracing, J3X Online che migliora il DLSS e Vampire: The Masquerade - Bloodhunt in supporto Early Access.

Notizie entusiasmanti, che vanno ad aggiungersi al già entusiasmante annuncio di God of War su GeForce NOW.