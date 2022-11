NVIDIA, spunta la nuova RTX 3070 'TiM': costa pochissimo, ma occhio alle specifiche

NVIDIA ha annunciato le nuove RTX 3060 8 GB e RTX 3060 Ti GDDR6X a fine ottobre, ma non sembra essere ancora giunto il pensionamento definitivo per la serie 30 del Team Verde. Al contrario, la casa di Santa Clara dovrebbe annunciare una nuova RTX 3070 Ti. Intanto, però, alcuni AIB hanno deciso di fare di testa loro, creando la "RTX 3070 TiM".

Cosa significa "TiM"? La sigla indica una scheda grafica mobile "convertita" a desktop: la "M" del nome, infatti, sta per "Mobile". La scheda, dunque, è una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti per laptop, "spacciata" per una versione desktop e messa in vendita su alcuni popolari ecommerce come AliExpress, dove è stata reperita dai colleghi di VideoCardZ.

La scheda è stata prodotta dal brand semi-sconosciuto 51Risc e viene venduta come se fosse una RTX 3070 Ti vera e propria sul noto marketplace cinese: l'azienda, infatti, cerca di "mascherare" la lettera M del nome del prodotto in modo da convincere i clienti del fatto che si tratti di una scheda desktop vera e propria. Peccato che la GPU di una RTX 3070 Ti Mobile, una GA104 (GN20-E), sia molto più lenta di quella della controparte per PC fissi.

Per fare un confronto, la RTX 3070 Ti desktop ha una GPU GA104-400 con 6.144 CUDA Core, una VRAM da 8 GB e una frequenza di 1.770 MHz. La versione mobile della stessa scheda, invece, si ferma a 5.888 CUDA Core e a 1.485 MHz di frequenza massima, pur mantenendo intatta la memoria da 8 GB. Ancora peggio, la versione Mobile "desktop" di 51Risc ha una frequenza bloccata a 1.410 MHz, risultando persino meno performante di una GPU per laptop.

In termini di performance, la RTX 3070 TiM non supera una RTX 3070 desktop, attestandosi sugli stessi valori di una RTX 3060 Ti base per PC fissi. Tuttavia, con un prezzo di "soli" 337 Dollari e con la spedizione gratuita dalla Cina, per qualcuno la GPU potrebbe rivelarsi una valida alternativa alle proposte di fascia più alta.