NVIDIA, spunta una nuova RTX 3060 con chip simile alla 3060 Ti

Mentre ci apprestiamo, probabilmente, ad assistere a una nuova ondata di RTX 2060 ma stavolta con 12GB GDDR6, il mercato nelle fasce mainstream sembra aver accolto in maniera silente un nuovo curioso protagonista.

Direttamente dal suo account ufficiale, T4CFantasy, Editor del database di TechPowerUp, ha condiviso la sua scoperta: una nuova RTX 3060 con all'interno un chip NVIDIA GA104. Si tratta di una notizia insolita e la variante in questione dovrebbe essere in distribuzione nei mercati asiatici, dove le restrizioni sulla descrizione del prodotto finale sono più flessibili rispetto alle nostre latitudini.

Il chip GA104, infatti, lo troviamo sulla RTX 3060 Ti e presenta un layout simile a quello della GPU GA106, chip nativo della RTX 3060. Per questo, è effettivamente possibile che alcuni chip binnati siano stati in qualche modo riutilizzati sulla versione più economica della fascia, con qualche limitazione in termini di performance. Il motivo per cui le vendite di queste particolari varianti non dovrebbero avvenire dalle nostre parti sono da ricercare in delle piccole, ma sussistenti, variazioni del TGP.

Quanto alle prestazioni, invece, la GA104 adottata sembra avere 3584 Core CUDA come la GA106, pertanto sarebbero stati disabilitati oltre il 40% dei Core totali. Nessuna novità sul fronte della memoria massima, che rimane fissa sui 12GB GDDR6 presenti sul modello lanciato pochi mesi fa.

Nel frattempo, ricordiamo che recentemente sono emerse anche le finestre di lancio di RTX 30 Super e RTX 40.