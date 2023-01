NVIDIA, spuntano le foto della revisione della RTX 4080: cosa cambia?

È passato qualche giorno dalle prime avvisaglia su un possibile cambio di GPU per la RTX 4080. Nessuna differenza particolare sulla tabella delle specifiche, ma online sono spuntate le prime foto del nuovo chip.

Il processore grafico si chiamerà AD103-301. Già lo sapevamo dalle prime voci, ma arriva un'ulteriore conferma dalla foto che trovate in calce. La fonte spiega che il chip non apporta alcuna differenza reale e che, curiosamente, sul mercato cinese è già presente da diverso tempo.

Sotto la scocca ci saranno anche in questo caso i soliti 9728 Core CUDA a 2.5 GHz e 16 GB di memoria GDDR6X a 256-bit: non cambia nulla nella sostanza, ma dovrebbe garantire una stabilità leggermente superiore per via della presenza di un comparatore integrato anziché doverlo applicare sul PCB.

Da quel che è emerso nei giorni scorsi, anche la futura RTX 4070 dovrebbe andare incontro alla stessa sorte, proponendo la GPU AD104-250 oppure la 251 a seconda del caso.

A proposito di quest'ultima, poi, ricordiamo che di recente sono arrivate nuove conferme non solo sulla sua esistenza: le foto del box della RTX 4070 Founders Edition, infatti, confermano in qualche modo la presenza di una variante reference della scheda, cosa tutt'altro che scontata dato che la RTX 4070 Ti non offre la medesima possibilità.