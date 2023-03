NVIDIA, stavolta è un addio: le RTX Serie 30 non sono più in vendita

Mentre attendiamo di scoprire cosa ci riserva il futuro di NVIDIA con Intel, perlomeno nel segmento Enterprise, il presente ci riserva sorprese che potrebbero non essere gradite proprio a tutti i videogiocatori.

In queste ore, infatti, l'azienda ha rimosso dal suo store italiano - ma arrivano numerose segnalazioni anche dall'estero - le RTX Serie 30, vale a dire le schede video della passata generazione, basate su architettura NVIDIA Ampere e che d'ora in poi non potranno più essere acquistate dai canali ufficiali del produttore in versione Founders Edition.

Sebbene la disponibilità sia stata limitata nel corso dei suoi due anni di vita, la versione Reference di questa specifica generazione ha rappresentato un'ancora di salvezza per gli utenti in virtù del rispetto del prezzo di listino, ripreso fedelmente anche dal rivenditore autorizzato per l'Italia, ovvero LDLC.

Chi è alla ricerca di queste soluzioni e preferisce orientarsi sulle apprezzate RTX 3080 e RTX 3070, dovrà quindi accontentarsi delle varianti custom oppure affidarsi al mercato dell'usato. Certo, è sempre un peccato quando ciò accade, ma era una mossa ormai attesa: dopotutto, le RTX Serie 40 sono ormai sul mercato da mesi e la RTX 4070 Ti è già spuntata anche su Steam, indice di un discreto successo per la serie.