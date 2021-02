NVIDIA, store europei aumentano i prezzi delle RTX 3060 nonostante il veto

Con l'arrivo sugli scaffali fissato per il 25 febbraio, la nuova NVIDIA GeForce RTX 3060 è pronta a sfidare la sorella Ti e la RTX 3070 nella lotta al primo posto delle vendite globali, con un eccellente rapporto qualità prezzo.

Agendo nell'interesse del consumatore, NVIDIA ha deciso di mettere in atto delle nuove politiche di vendita, suggerendo a produttori e venditori di rispettare i prezzi di listino, almeno sulla prima ondata.

Una buona notizia, se non fosse per alcuni venditori europei che hanno già iniziato a proporre nei loro cataloghi solo GPU con prezzi superiori al prezzo di listino, fissato da NVIDIA a 329 Euro.

Ricordiamo infatti che le direttive di NVIDIA non impediscono agli store di vendere a prezzi superiori a 329 Euro, ma di assicurarsi di avere in catalogo almeno un'opzione al prezzo di listino. La situazione reale però è ben diversa, con prezzi a partire da 499 Euro, per arrivare anche alla soglia dei 700 Euro. Alcuni store hanno anche alzato i prezzi fino al 75%.

Che la situazione del mercato lo consenta o meno, si tratta di una violazione che NVIDIA non può evidentemente controllare appieno. Quali saranno le conseguenze per i negozi coinvolti in queste pratiche non è dato saperlo , ma è possibile che NVIDIA possa ridurre o togliere del tutto gli approvvigionamenti a questi store in un immediato futuro.

Per approfondire l'argomento, abbiamo analizzato le cause di questo strano fenomeno che ha portato il settore gaming a non avere una vera offerta in termini di GPU nel nostro speciale dedicato.