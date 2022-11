NVIDIA, streamer accontentati: OBS supporta l'encoder delle RTX Serie 40

Il roboante annuncio delle RTX 4090 e 4080 ha sollevato l'entusiasmo di gamer e pubblico professionale alla ricerca del nuovo oggetto del desiderio per videogiochi e produttività, in virtù della presenza di un encoder hardware di nuova generazione.

Oltre alle novità derivanti dal lancio del DLSS3, infatti, i più attenti non si saranno persi quanto annunciato lato streamer.

Finalmente, anche OBS Studio supporta in maniera ufficiale l'encoder di nuova generazione, in modalità NV12 (8-bit, 4:2:0) e P010 (10-bit, 4:2:0).

Il nuovo encoder NVENC, oltre a raddoppiare le prestazioni in H.265, introduce il supporto ad AV1, che rappresenta il futuro di questo campo per via della licenza d'uso gratuita rispetto ad HEVC e della sua straordinaria efficienza proprio nei confronti di H.265.

Per saperne di più sul nuovo aggiornamento, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al changelog ufficiale sulla sezione GitHub relativa a OBS Studio.



Si tratta di un passaggio pressoché obbligato per il noto software gratuito per la gestione delle trasmissioni dal vivo e delle acquisizioni di gameplay, che aggiunge un importante tassello, seppur con tutti i limiti del caso, alla nuova architettura di NVIDIA, in attesa di scoprire come andrà a comporsi nel prossimo futuro il resto della lineup di schede video RTX Serie 40.