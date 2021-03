NVIDIA Studio, i nuovi driver ottimizzano ulteriormente le funzionalità legate all'IA

Introdotto ormai due anni fa, il programma NVIDIA Studio si è rivelato uno dei punti cardine del lavoro dei creator dimostrando, soprattutto con le nuove GPU Ampere, come l'IA possa letteralmente rivoluzionare il carico di lavoro per ottenere risultati sorprendenti.

Con i nuovi driver NVIDIA Studio 4601.92, il pacchetto Studio introduce una serie di nuove ottimizzazioni in grado di accelerare ulteriormente il lavoro basato sull'IA.

Già disponibile su Adobe Camera Raw e presto in arrivo anche su Lightroom e Lightroom Classic, Adobe Super Resolution è una nuova feature in grado di effettuare un upscaling della risoluzione dell'immagine che, tramite l'utilizzo dell'IA, è in grado di preservarne i dettagli principali e i bordi, riuscendo anche ad accorciare le tempistiche di elaborazione grazie alle nuove GPU NVIDIA di Serie 3000.

Nel campo dell'editing video, DaVinci Resolve 17 beneficia dell'introduzione delle nuove ottimizzazioni per il DaVinci Neural Engine che, insieme a nuovi tool come Magic Mask, facilitano enormemente il processo di modifica e creazione.

Interessante anche la funzione Scene Edit Detection di Adobe Premiere Pro che introduce nuove ottimizzazioni per le GPU NVIDIA, rendendo ancora più rapido il processo di esportazione. Questa utilissima feature è in grado di individuare automaticamente i tagli nei file video accorciando enormemente il processo di montaggio e scrubbing.

Infine il denoising di Blender, che grazie all'IA permette di visualizzare in anticipo le immagini finali a partire dai risultati renderizzati parzialmente durante le fasi di progettazione.

La lista di novità introdotte da NVIDIA con i nuovi driver è sorprendentemente lunga e dettagliata e tanto altro ancora ci aspetta per il futuro. Vi consigliamo di dare un'occhiata anche al prospetto pubblicato nel blog ufficiale, in cui sono presenti anche numerosi esempi sugli scenari di utilizzo.