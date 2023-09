NVIDIA suona la carica: Phantom Liberty su GeForce NOW con DLSS 3.5!

NVIDIA continua a premere sull'acceleratore con il suo servizio di Cloud Gaming. Dopo aver annunciato Starfield con Game Pass su GeForce Now, la nota piattaforma del team verde accoglie a braccia aperte una delle novità più attese di fine estate.

Cyberpunk 2077 si è aggiornato con la tanto attesa prima espansione, Phantom Liberty, pronta per sbarcare su GeForce NOW con tutto il suo carico tecnologico. Così come la versione 2.0 del gioco, infatti, anche Phantom Liberty sfoggia il nuovo DLSS 3.5, che abbiamo provato in anteprima proprio prima del lancio ufficiale.

In questo GFN Thursday, tuttavia, ci saranno anche altre sorprese. In totale, i titoli in arrivo a partire da queste settimana saranno ben 26:

These Doomed Isles (Nuovo lancio su Steam, 25/09)

Paleo Pines (Nuovo lancio su Steam, 26/09)

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Nuovo lancio su Steam, 28/09)

Pizza Possum (Nuovo lancio su Steam, 28/09)

Wildmender (Nuovo lancio su Steam, 28/09)

Overpass 2 (Nuovo lancio suSteam, 28/09)

Soulstice (Nuovo lancio suEpic Games Store, gratis dal 28/09)

Amnesia: Rebirth (Xbox, disponibile su Game Pass)

BlazBlue: Cross Tag Battle (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Bramble: The Mountain King (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Broforce (Steam)

Don Duality (Steam)

Doom Eternal (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Dordogne (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Dust Fleet (Steam)

Eastern Exorcist (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Figment 2: Creed Valley (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

I Am Fish (Xbox)

Necesse (Steam)

A Plague Tale: Innocence (Xbox)

Quake II (Steam, Epic Games Store and Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Road 96 (Xbox)

Spacelines from the Far Out (Xbox)

Totally Reliable Delivery Service (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Warhammer 40,000: Battlesector (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox)

Ricordiamo che la nuova espansione del titolo di CD Projekt Red comprende una nuova zona tutta da esplorare, con una storia ricca di emozioni e il magistrale featuring di Idris Elba.

Questo e tanto altro andrà a caratterizzare Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, che sulla piattaforma cloud di NVIDIA potrà risplendere grazie alla modalità RT Overdrive e alla tecnologia Ray Reconstruction, perfettamente compatibili con il livello Ultimate di GeForce NOW e con la potenza della RTX 4080 anche in streaming.