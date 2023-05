NVIDIA supera il trilione di Dollari di valore: il CEO festeggia con... lo street food!

Il calo dei ricavi di NVIDIA non sembra impensierire troppo il CEO della compagnia Jensen Huang, che anzi è stato "pizzicato" immerso nello street food di Taipei a poche ore dall'inizio del Computex di Taiwan. Proprio Huang, peraltro, dovrebbe condurre il keynote inaugurale della manifestazione.

Come spiega l'esperto di IA CW Lin su Twitter, Huang è stato fotografato durante una visita ad uno dei mercati notturni di Taipei, mentre ordinava da mangiare a una delle numerose bancarelle del complesso. Nulla di troppo strano, specie se consideriamo che proprio Huang, che da anni ormai vive a San Francisco, è nativo proprio di Taipei, dove ha vissuto fino all'età di nove anni.

Ironicamente, mentre Huang faceva la sua passeggiata notturna nel cuore della capitale taiwanese, il valore di mercato NVIDIA ha toccato il trilione di dollari in termini di capitalizzazione complessiva, facendo segnare un nuovo picco positivo e dimostrando ancora una volta come la rivoluzione dell'IA generativa aiuti le casse di NVIDIA a mantenersi a galla (anzi, ad ingrandirsi a dismisura) anche durante un periodo di generalizzata crisi come quello che sta attraversando il settore hi-tech da qualche mese a questa parte.

Sembra inoltre che Huang girasse per Taipei senza alcuna scorta al seguito, nonostante le sue spese personali per la security siano aumentate del 750% negli ultimi dodici mesi, complice il successo senza precedenti di NVIDIA sul mercato finanziario. Secondo quanto riporta Tom's Hardware, solo lo scorso anno Huang avrebbe speso 700.000 Dollari solo per la sicurezza privata.

Lunedì 29 maggio, comunque, Huang terrà il keynote inaugurale del Computex di Taiwan. Al momento, però, non è chiaro cosa verrà annunciato dal Team Verde nella cornice della manifestazione di Taipei: con l'annuncio della RTX 4060 e della RTX 4060 Ti ormai risalente a qualche giorno fa, l'azienda potrebbe aver esaurito le frecce al suo arco nel mercato consumer.