NVIDIA: il superchip Grace batte la concorrenza, è la migliore CPU per l'HPC sul mercato?

Uno dei più interessanti annunci di NVIDIA al GTC 2022 è stato sicuramente la CPU Grace da 144 Core, il primo processore di NVIDIA basato sulla sola architettura ARM per server e datacenter. In molti si sono domandati quale fosse la reale potenza del chip Grace, ma solo oggi NVIDIA ha diffuso alcuni benchmark esplicativi.

In particolare, l'azienda ha condiviso un confronto con una CPU AMD EPYC in cui il chip Grace emerge nettamente vincitore, con performance pari al 150% di quelle del processore rivale. Tuttavia, NVIDIA sembra aver utilizzato un chip EPYC di scorsa generazione per il benchmark, dal momento che le CPU AMD EPYC Milan-X sono state lanciate solo a fine marzo, prima che l'azienda di Santa Clara registrasse i propri test, che erano stati pensati per essere mostrati durante il GTC 2022 del 21-24 marzo scorsi.

Un secondo benchmark, dunque, potrebbe evidenziare meglio la reale potenza del "superchip" Grace: in particolare, il chip viene questa volta messo a confronto con una CPU Intel Ice Lake in un test che sembra mostra la netta superiorità della componente NVIDIA di nuova generazione.

A quanto pare, infatti, il benchmark mostra che la CPU Grace è due volte più potente di quella Ice Lake di Intel, nonché 2,3 volte più efficiente in termini energetici di quest'ultima. Insomma, una vittoria su tutta la linea, ottenuta mettendo entrambi i chip alla prova con un modello spesso usato nell'HPC e denominato WRF, o Weather Research and Forecasting, che viene utilizzato per le previsioni meteo e per la ricerca climatologica.

I dati mostrati da NVIDIA sembrano sicuramente promettenti, ma per il momento resta difficile capire se il chip Grace batterà le performance della CPU AMD Milan-X appena uscite sul mercato. Inoltre, entro fine anno o nei primi mesi del 2023 anche Intel dovrebbe rilasciare una revisione dei propri chip per l'HPC, con le nuove CPU Sapphire Rapids e i processori Alder Lake-X, che potrebbero a loro volta superare il chip Grace di NVIDIA.