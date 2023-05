NVIDIA svela ACE for Games: l'IA generativa arriva nei videogiochi

In occasione del keynote tenuto al Computex 2023, NVIDIA ha annunciato la nuova piattaforma ACE for Games che consente agli sviluppatori di utilizzare l’IA generativa per alimentare le conversazioni con i personaggi dei videogiochi.

In molti l’hanno paragonato ad un ChatGPT applicato ai videogiochi, ed in effetti le similitudini non mancano. Alla base di ACE for Games, sottolinea NVIDIA, c’è la flessibilità: i personaggi dei videogiochi avranno la possibilità di offrire conversazioni dinamiche, intelligenti e non scriptate anche se non sono giocanti.

ACE non è però creato solo per generare testo, ma trattandosi di un sistema d’intelligenza artificiale completo può anche animare i modelli in modo che le loro espressioni corrispondano alle risposte offerte.

NVIDIA ha anche affermato che il sistema è progettato in modo tale che i personaggi possano interagire tra loro. Nel corso del keynote tenuto al Computex, la società ha spiegato che attualmente ACE è in fase di sviluppo e non ha offerto alcuna informazione sulla possibile data di lancio. È stata anche mostrata una demo basata sull’Unreal Engine, e specificato che la maggior parte del sistema girerà su cloud.

Alla base di ACE ci saranno tre elementi: NeMo, Riva ed Omniverse Audio2Face: il primo si occupa dei modelli linguistici e degli strumenti di personalizzazione, Riva invece offre il sistema di riconoscimento automatico e sintesi vocale, mentre Omniverse Audio2Face genera le espressioni facciali istantaneamente.

NVIDIA di recente ha superato il trilione di Dollari di valore, ed evidentemente il CEO non ha festeggiato solo con lo street food ma anche con questo importante annuncio.