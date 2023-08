NVIDIA svela FlexiCubes: modelli 3D perfetti per videogiochi e film grazie all'IA

Non solo hardware, tra gli annunci di NVIDIA al SIGGRAPH 2023. Durante la convention destinata a tecnici e sviluppatori, infatti, il Team Verde ha deciso di mostrare, oltre alle GPU per server GH200, anche il sistema di modellazione 3D FlexiCubes, che utilizza le potenzialità dell'IA per creare dei modelli tridimensionali senza precedenti.

Come spiega un approfondito post sul sito web degli NVIDIA Research Labs, FlexiCubes permetterà di usare l'IA per generare delle mesh poligonali di altissima qualità: in parole povere, le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale verranno utilizzate per migliorare nettamente la qualità dei modelli 3D dei prossimi anni, grazie ad un aumento verticale del numero di poligoni a parità di peso su PC e server.

L'IA, infatti, potrà generare delle maglie poligonali a parametri flessibili, la cui ottimizzazione porterà ad un numero maggiore di poligoni per ogni modello, ad una qualità più elevata per le mesh nel loro complesso e ad un utilizzo minore di risorse per la loro generazione e per la loro gestione negli applicativi in tempo reale, come l'animazione 3D e i videogiochi.

Ancor più importante, però, è che l'IA generativa del Team Verde permetterà delle simulazioni fisiche precise nei minimi dettagli, ricreando ambienti di laboratorio pressoché identici a quelli fisici in ambienti digitali. L'aumento generalizzato della qualità delle maglie poligonali, inoltre, dovrebbe anche rendere le mesh più "robuste ed affidabili" per i ricercatori.

Sfortunatamente, dal momento che NVIDIA FlexiCubes è ancora in sviluppo, è piuttosto improbabile che la tecnologia venga implementata a breve in soluzioni commerciali come videogiochi, film e animazioni 3D. Nonostante ciò, in futuro tale porta resta pur sempre aperta: resta solo da capire quanto ci vorrà prima che FlexiCubes esca dai laboratori per arrivare sui prodotti consumer.