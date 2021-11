NVIDIA svela GauGAN2: crea immagini strepitose semplicemente scrivendole

Il lancio nel 2019 di NVIDIA GauGAN, strumento in grado di trasformare anche scarabocchi in arte, ha finalmente un seguito con GauGAN2. Si tratta sempre di un’intelligenza artificiale pronta a creare immagini sorprendenti, ma con un twist: lo fa a partire da una frase o parola singola.

Ebbene sì, se prima l’AI GauGAN rendeva qualche semplicissimo disegno in pura arte digitale, ora GauGAN2 sfrutta il deep learning per creare un paesaggio o altre scene digitando una frase o una parola. Come spiegato da NVIDIA stessa, “GauGAN2 combina il segmentation mapping, l’impainting e la tecnologia text-to-image in un unico modello, diventando un potente strumento per creare arte fotorealistica con un mix di parole e disegni”.

La demo a disposizione degli utenti accessibile tramite il portale NVIDIA AI Demos combina queste modalità all’interno di un unico framework, permettendo a chiunque di partire da una frase per generare le caratteristiche chiave e, successivamente, aggiungere altri dettagli o modificare la scena con parole singole. Il sistema non è proprio perfetto, ma l’intelligenza artificiale con i paesaggi sa fare miracoli.

Il nostro invito è quindi quello di provare con mano la demo interattiva seguendo il tutorial fornito dal team verde, poi sbizzarrendosi sperimentando con nuove figure.

