NVIDIA svela la GeForce RTX 3090 Ti: disponibile da oggi a partire da 1.872 Euro

Dopo giorni di indiscrezioni sulla RTX 3090 Ti, NVIDIA ha annunciato ufficialmente in giornata odierna la nuova scheda grafica alimentata dall’architettura Ampere di seconda generazione, che presenta 10.752 CUDA core e si presenta in versioni da da 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs e 320 Tensor-TFLOPs di potenza.

All’interno troviamo 24GB di memoria GDDR6X a 21Gbps, e come spiegato da NVIDIA si tratta di una GPU pensata per gli utenti più ambiziosi.

Nel comunicato stampa diffuso, NVIDIA sottolinea che la RTX 3090 Ti offre dal 42 al 102% di prestazioni in più rispetto alla RTX 2080 Ti ed alla TITAN RTX in termini di rendering con applicazioni come Blender, Maya o Cinema4D. Grazie alla memoria da 24GB, inoltre, è anche in grado di gestire set di dati che sono due volte più grandi. I vantaggi però riguarderanno vari scenari, tra cui anche i progetti 8K RAW in DaVinci Resolve.

Ovviamente, non poteva mancare un focus sul gaming: la RTX 3090 Ti consente di giocare, catturare e guardare i giochi alla risoluzione 8K HDR con modalità DLSS Ultra Performance, HDMI 2.1 per la connettività con cavo singolo a TV 8K e supporto GeForce Exxperience per l’acquisizione in 8K HDR e decodifica AV1. Per quanto riguarda le prestazioni di gioco, la RTX 3090 Ti è in media il 64% più veloce della RTX 2080 Ti, il 52% più veloce della TIN RTX ed il 9% più veloce della RTX 3090 precedente.

I prezzi di partenza sono di 1.872 Euro IVA inclusa. Tutti i dettagli disponibili sul sito ufficiale di NVIDIA.