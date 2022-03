NVIDIA svela Hopper: ecco la potentissima GPU H100 a 4 nanometri

Dopo i primi teaser su NVIDIA Hopper, con qualche velato gioco di parole che lasciava presagire un possibile lancio della nuova architettura per datacenter nel corso del GTC, alla fine è arrivata la conferma. La nuova GPU NVIDIA H100 è qui e ha delle specifiche incredibili.

Già nelle prime ore della giornata si erano avuti i primi assaggi, con i leak delle prime immagini di NVIDIA Hopper, quindi la sua presenza al keynote del 22 marzo 2022 era data ormai quasi per certa.

Il chip H100 viene descritto come "il più avanzato del mondo", costruito intorno al nodo TSMC a 4 nanometri e grazie anche alle tecnologie taiwanesi è in grado di offrire ben 80 miliardi di transistor e una serie di feature proprietarie. Ovviamente ci sarà anche ampio spazio per l'Intelligenza Artificiale, il Machine Learning e il Deep Neural Networking, ma a catturare l'attenzione sono le istruzioni DPX per gli algoritmi di Dynamic Programming, che consentono di accelerare l'elaborazione dati fino a sette volte sulla stessa GPU.

Quanto alle prestazioni, si parla di un aumento prestazionale sulla scorsa generazione, capitanata dalla A100, su tutta la linea. Ad animare il chip saranno fino a 16896 Core con supporto a memorie HBM3 fino a 80GB. Saranno lanciati sia modelli PCIe che SXM, con lecite differenze prestazionali. In generale, si possono raggiungere fino a 1.000 teraFLOPS FP32 e 60 FP64 su Tensor Core. Proprio i Tensor Core sono ora più veloci di circa 6 volte rispetto alla controparte Ampere, mentre il TDP dichiarato è di 700W. A bordo troveremo, inoltre, la tecnologia NVLINK di quarta generazione, pari a circa 7x PCIe Gen5.