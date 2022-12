NVIDIA, si svela anche la RTX 4070: online la scheda tecnica completa

Mentre il lancio della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti si avvicina rapidamente, con un evento di presentazione probabilmente fissato durante il CES 2023, arrivano oggi le prime informazione sulla RTX 4070 del Team Verde. La GPU mediogamma è stata infatti svelata da un noto leaker specializzato nel mondo NVIDIA.

La notizia arriva infatti da Kopite7Kimi, che per primo ha svelato l'intera lineup RTX 40 di NVIDIA, anticipando tutti gli altri leaker e rivelandosi estremamente affidabile. Secondo il leaker, la scheda avrà una variante cut-down della GPU AD104, che dovrebbe essere invece implementata in versione completa sulla RTX 4070 Ti.

La scheda avrà dunque 5.888 CUDA Core divisi su 46 SM, insieme ad una VRAM da 12 GB di GDDR6X: la quantità di memoria sarà dunque la stessa della RTX 4070 Ti, che infatti sarà un semplice rebranding della RTX 4080 12 GB, annunciata e poi cancellata all'ultimo da NVIDIA per via delle feroci critiche dei fan.

Il bus della scheda sarà a 192-bit, mentre il bandwidth complessivo toccherà i 504 GB/s: un risultato tutto sommato solido, specie per una scheda video midrange. Il TGP della componente, invece, sarà decisamente ridotto rispetto a quello delle sorelle maggiori, fermandosi a soli 250 W. Infine, la scheda sarà realizzata con nodo TSMC a 4 nm e avrà una dimensione del die di 295 millimetri quadrati.

In termini di performance, la RTX 4070 arriverà a 30,7 TFLOPs complessivi, pari al 76% della RTX 4070 Ti: la differenza di prestazioni tra le due schede video non dovrebbe dunque essere troppo marcata. Infine, per quanto riguarda il costo della GPU, quest'ultima dovrebbe essere lanciata con un prezzo di 700 Dollari circa: se consideriamo che l'MSRP della NVIDIA RTX 4070 Ti dovrebbe essere di circa 800 Dollari, la RTX 4070 potrebbe essere un best buy per molti giocatori.