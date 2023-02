NVIDIA taglia la produzione della RTX 4090? La bizzarra mossa per "spingere" la RTX 4080

Le vendite della NVIDIA GeForce RTX 4080 non corrispondono alle aspettative del Team Verde, questo ormai lo sappiamo da mesi. Tuttavia, pare che ora la compagnia abbia una strategia per vendere più RTX 4080: produrre meno RTX 4090. Sì, avete capito bene: NVIDIA vorrebbe spingere la RTX 4080 riducendo le alternative sul mercato.

A portare a galla l'indiscrezione è un video di Moore's Law is Dead su YouTube, che spiega che le vendite della RTX 4090 sarebbero in calo ormai da qualche settimana sia per via della naturale saturazione del mercato (la scheda video, d'altro canto, è in vendita ormai da mesi) sia perché la stessa NVIDIA avrebbe iniziato a produrne meno unità nel tentativo di aumentare le vendite della RTX 4080.

Il leaker riassume la complessa situazione della RTX 4080 spiegando che essa sarebbe l'"ultima scheda video della lineup Ada che qualcuno vorrebbe comprare". Le vendite della GPU, in effetti, non hanno mai ingranato veramente, e sono state ampiamente superate sia da quelle della RTX 4090 (nonostante i costi elevati) che da quelle della RTX 4070 Ti. Nelle scorse settimane, era emerso che NVIDIA avrebbe ridotto la produzione di RTX 4080 e ne avrebbe tagliato il prezzo per renderla più interessante per il pubblico, ma pare che le due misure si siano rivelate insufficienti.

Per questo, l'azienda starebbe pensando di abbassare la produzione di RTX 4090 sotto ad un livello definito "salutare" per il mercato da Moore's Law is Dead, riducendone cioè la disponibilità per qualche tempo nel tentativo di orientare l'utenza verso la RTX 4080, ovvero l'alternativa più prossima alla GPU top di gamma rimasta in commercio.

Insomma, se il leak fosse vero la RTX 4090 sarà più difficile da reperire sul mercato per qualche tempo, almeno finché "le scorte di RTX 4080 non si saranno prosciugate". Resta solo da capire se l'utenza deciderà di adeguarsi alla presunta strategia di NVIDIA, spostandosi dalla GPU top di gamma a quella di fascia appena inferiore, o se invece i fan preferiranno aspettare e comprare comunque una RTX 4090 più in là nel corso del 2023.