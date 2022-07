NVIDIA potrebbe tagliare il prezzo di alcune RTX Serie 30 tra pochi giorni

Al netto degli annunci legati a GeForce NOW, NVIDIA è finita al centro di alcune insistenti indiscrezioni. Si fa riferimento a uno scenario potenzialmente interessante per un buon numero di utenti, visto che l'azienda avrebbe intenzione, tra l'altro nel breve periodo, di tagliare i prezzi di alcune GPU RTX Serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nonché stando a quanto riportato da Wccftech e Videocardz, (la fonte originale è Benchlife), le schede video coinvolte sarebbero NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti e RTX 3080. Non si fa dunque riferimento all'intera Serie 30, bensì a modelli specifici (perlomeno per il momento).

In ogni caso, le GPU Ampere high-end dovrebbero vedere scendere l'MSRP tra pochi giorni. Non è ben chiaro quando NVIDIA dovrebbe effettuare l'annuncio, ma secondo le fonti sarebbe semplicemente questione di ore. Infatti, tutto dovrebbe avvenire entro la giornata del 17 luglio 2022 (al momento in cui scriviamo, si fa riferimento a "questa settimana").

Quali saranno i tagli di prezzo? Secondo le indiscrezioni, la RTX 3090 Ti dovrebbe scendere a 1.500 dollari (prima 1.999 dollari), la RTX 3090 dovrebbe assestarsi sui 1.299 dollari (in precedenza 1.499 dollari), la RTX 3080 Ti dovrebbe scendere a 1.099 dollari (prima 1.199 dollari) e la RTX 3080 dovrebbe assestarsi sui 799 dollari per il modello da 12GB e sui 699 dollari per la variante da 10GB. Le voci di corridoio si riveleranno veritiere? Staremo a vedere.