NVIDIA, taglio prezzo alla RTX 4070 Ti: costerà meno della 4080 cancellata

Durante la presentazione di RTX 4090 e RTX 4080, NVIDIA annunciò due varianti di quest'ultima, di cui una da 12 GB, più accessibile rispetto al modello principale ma le cui caratteristiche destarono non poche preoccupazioni negli appassionati.

Rispetto alla "sorella" da 16GB, infatti, questa scheda presentava non solo meno memoria ma anche un chip grafico differente, vale a dire la AD104-400 anziché la AD103-300 del modello superiore. Un taglio netto alle prestazioni, indicativo di un evidente cambio di segmento tra le due e di un possibile gap prestazionale più ampio di quanto solitamente espresso da schede appartenenti alla stessa categoria.

Il feedback del pubblico mondiale ha portato entro poche settimane NVIDIA a cancellare la RTX 4080 da 12GB, arrivando poi ai clamorosi rumor dell'ultimo mese relativo a un suo possibile rebranding nella vociferata RTX 4070 Ti, il cui potrebbe avvenire addirittura nel corso della cornice del CES 2023 di Las Vegas.

Questa scheda è già apparsa in diverse occasioni, inclusa una conferma dell'esistenza della RTX 4070 Ti da parte dello stesso team verde, sebbene le ultime notizie sul suo possibile pricing abbiano un po' scoraggiato i fan in attesa. Alcuni modelli apparsi in vendita in alcuni store anzitempo venivano proposti a 1.400 euro, prezzi ovviamente fuori mercato e a un soffio dalla RTX 4080 da 16GB.

Ormai a un paio di giorni dalla fine del 2022, per fortuna, arrivano voci che potrebbero portare un po' di speranza in chi contava su questa SKU per la sua configurazione, con un possibile prezzo di lancio di 799 dollari, 100 in meno (-11%) rispetto agli 899 dollari della RTX 4080 da 12GB, collocandola esattamente alla metà del prezzo e dei Core CUDA rispetto alla RTX 4090: basterà a contrastare la proposta di AMD?