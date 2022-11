NVIDIA terrà evento GeForce al CES 2023: cosa presenterà a gennaio

Sono passate poche ore dall’annuncio della partnership tra NVIDIA e Microsoft per un supercomputer basato sull’IA, e già abbiamo una nuova notizia interessante per i fan del team verde: il 3 gennaio 2023 si terrà un evento speciale “GeForce” per il CES 2023. Quali novità verranno presentate in tale circostanza?

Come riportato da Wccftech, NVIDIA è già pronta per la kermesse di Las Vegas che si terrà nel formato ibrido online-live all’inizio del prossimo anno. Con un comunicato stampa, la società statunitense ha confermato che il suo evento sarà virtuale e verrà trasmesso in diretta streaming martedì 3 gennaio 2023.

Durante tale evento, possiamo aspettarci la presentazione della scheda video RTX 4070 Ti di ultima generazione, presumibilmente seguito dal lancio nel corso dei giorni successivi. Per quanto riguarda altri prodotti, si sospetta l’annuncio delle GPU RTX 40 per laptop aggiornate al fine di operare perfettamente con CPU Intel Raptor Lake-HX di 13a generazione e Ryzen 7000 "Dragon Range" di AMD, anch’essi attesi proprio per il CES 2023.

Non mancheranno poi discussioni riguardo la tecnologia DLSS 3 e le varie innovazioni GeForce lato software. Insomma, sicuramente ci sarà tanta buona carne al fuoco.

Sempre nella giornata odierna NVIDIA ha lanciato le Offerte di Natale con la promozione “Waiting for Xmas”, grazie alla quale sarà possibile acquistare laptop con GPU NVIDIA, schede video di ultima generazione e PC desktop preassemblati con kit NVIDIA a prezzi speciali.